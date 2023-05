Nagyot fordult a forinttal a világ

A forint késő délután már a 370,5 támaszt is tesztelte az euróval szemben. Az árfolyam viszont innen is visszaváltott 371-ig. A hosszúhétvégére fordulva a magyar fizetőeszköz már jelentős, hat egységnyi erősödést produkált a heti csúcs óta, ráadásul múlt pénteken a 378-as tartományt is megnézte a kurzus.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader