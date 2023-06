Megtorpant egyéves csúcsán a forint

A kedd kora esti kereskedésig is 368 közelében ragadt a forint az euróval szemben, azaz az új bő egyéves csúcs közvetlen közelében álldogál. 368,08 alatt beszélhetnénk arról, hogy tavaly április óta nem látott csúcsra ért a magyar fizetőeszköz. Közben a dollár is kitartóan erős, így vele szemben továbbra is 344 körül álldogál a forint.