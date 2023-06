Kimutatta a piac a foga fehérjét, legfélelmetesebb démonával kell szembenéznie Erdogannak

Eleinte talán meglepően nyugodtan fogadta a piac a török elnökválasztás eredményét, hiszen alig mozdult a líra árfolyama Recep Tayyip Erdogan újraválasztásának hírére. A héten aztán a befektetők „kimutatták a foguk fehérjét”, ami rögtön a líra 12 százalékos összeomlásában mutatkozott meg. És egyáltalán nem biztos, hogy itt a folyamat vége, az a kérdés, hogy elindul-e egy hagyományosabb úton a török gazdaságpolitika, rövidtávon emeli-e a kamatot a jegybank, ami elengedhetetlen lenne a líra zuhanásának megállításához.

Zuhanórepülésbe kapcsolt a líra

Sok nemzetközi elemző már a török elnökválasztás előtt arra figyelmeztetett, hogy a líra komoly esésére kell felkészülni. A Bank of America még március végén azt jósolta, hogy Erdogan győzelme esetén rövid idő alatt 15-25 százalékos zuhanás jöhet a líra árfolyamában, ennek a sávnak az alsó szélét most majdnem egy hét alatt teljesítette is. A JP Morgan még ennél is nagyobb, akár 50 százalékos szakadást is elképzelhetőnek tartott 30 körüli dollár-líra árfolyammal.

A választások első fordulója után már látszott, hogy jó eséllyel az eddigi elnök kap ismét bizalmat, azonban a piac meglepően nyugodtan fogadta a hírt. Ebben persze a Morgan Stanley szerint jelentős szerepe volt annak, hogy a jegybank a második forduló előtt intervencióval is igyekezett kordában tartani az árfolyamot.

Erdogan a vártnak megfelelően be is húzta a második fordulót, azonban nem kellett sokat várni a reakcióra: a héten több mint 12 százalékkal gyengült a líra, a pénteken látott 23,5 körüli árfolyam „természetesen” új csúcsot jelent a dollár jegyzésében. Pedig a régi-új elnök igyekezett mindent megtenni, hogy a befektetők kedvében járjon, hiszen a piacbarátnak tartott, korábban a Merrill Lynch stratégájaként dolgozó Mehmet Simseket nevezte ki pénzügyminiszternek, majd egy amerikai banki tapasztalattal rendelkező nőt választott a jegybank élére.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Úgy tűnik azonban, hogy ezek a jelképes lépések nem elegendők, a befektetők konkrét intézkedéseket akarnak látni, elsősorban kamatemelést.

Hogyan tovább innen?

Törökországban az irányadó kamat jelenleg 8,5 százalék, vagyis pontosan a magyar ráta fele, miközben az infláció májusban 39,6 százalék volt. Utóbbi adat ugyan már jelentős csökkenést jelent a tavalyi 85 százalékos csúcshoz képest, de ez nem a kormány gazdaságpolitikájának, hanem elsősorban a bázishatásnak az eredménye. A török reálkamat még így is messze a legalacsonyabb szinte az egész világon.

Az elemzők szerint a fő kérdés most az, hogy az új jegybankelnök, Hafize Gayen Erkan mennyire kap szabad kezet az elnöktől. Az utóbbi években ugyanis Erdogannak többször volt vitája a monetáris politika irányítójával, ugyanis az elnöknek meggyőződése, hogy a magas kamat nem az infláció elleni harc eszköze, hanem éppen ellenkezőleg, annak okozója. Nagyrészt erről szólt az utóbbi évek-évtizedek török gazdaságpolitikája.

Most azonban a választások után lassan Erdogan is kénytelen lesz belátni, hogy a líra zuhanása ellen valamit tenni kell, hiszen a gazdaság nem tudja elviselni. Az év eleje óta több mint 25 százalékos esésben van a deviza, az utóbbi öt évben pedig majdnem a hatszorosára emelkedett a dollár árfolyama.

A JP Morgan és a Barclays elemzői szerint 16,5 százalékpontos (1650 bázispontos) kamatemelés jöhet már a júniusi ülésen, ekkora szigorításra 2010 óta nem volt példa a Bloomberg cikke szerint. Az irányadó kamat még akkor is „csak” 25 százalék lenne, vagyis maradna a jelentősen negatív reálkamat, de egy ekkora lépés már üzenetértékű lenne a piac felé. A Societé Generale elemzője szerint kisebb lépésekkel haladhat a jegybank, először 650 bázispontot emelhetnek június 22-én, és csak augusztusra érhetik el a 25 százalékos kamatszintet. A Barclays elemzője szerint októberben 35 százalékon tetőzhet a török kamatszint, míg a JP Morgan az év végére 30 százalékos irányadó rátát vár.

Erdogan újraválasztása óta egyelőre nem beszélt nyilvánosan a kamatpolitikáról, de a piac láthatóan jelentős monetáris szigorításban bízik. Ha ez nem történik meg, az csak újabb lökést adhat a líra zuhanásának.

A Commerzbank szerint a hét elején látott meredek líragyengülés után csütörtökön azért torpant meg kicsit a jegyzés, mert az állami tulajdonú bankok újra beálltak a piacra védeni a török devizát. Ez azonban jelentősen rontotta már eddig is a bankok mérlegét, mivel ellentétes pozíciót kellett felvenniük a piacon, mint ami fundamentálisan indokolt lenne. Ráadásul kiemelik, hogy ez a megoldás nincs összhangban az új pénzügyminiszter által hangoztatott gazdaságpolitikával.

A német bank elemzői úgy vélik, hogy a mostani helyzetben jegybanki intervenció sem jöhet szóba, mivel a gyengülés túl jelentős ahhoz, hogy azt a török gazdaság átvészelje. Szerintük komplex gazdasági kihívásokkal néz szembe Törökország, amit nem lehet egyetlen intézkedéssel kezelni, a pénzügyminiszternek egy átfogó gazdasági reformprogramot kellene letennie az asztalra.

Csak átmeneti pihenő jön az erdogani gazdaságpolitikában?

A Teneo elemzése szerint az új pénzügyminiszter és jegybankelnök látszólag pozitív kinevezése ellenére sem fog 180 fokos fordulatot végrehajtani a török gazdaságpolitika. A cég szakértői szerint a mostani lépésekkel Erdogan a hitelességét próbálja visszaszerezni a külföldi befektetők szemében. Erkan feladata lesz a török jegybank évekig tartó elhibázott monetáris politikájának helyrehozása, a jegybank szinte teljesen elvesztette függetlenségét, a kulcspozíciókban Erdogan emberei ülnek.

Ráadásul az eddigi jegybankelnök, Sahap Kavcioglu sem tűnik el, hanem a pénzügyi felügyelet élére kerül. Ő eddig Erdogan feltétlen támogatója volt, a mostani pozícióváltása azt jelzi, hogy az elnök bármikor visszatérhet a korábbi unortodox gazdaságpolitikához. Egy valódi gazdaságpolitikai fordulathoz a pénzügyi felügyelet segítségére is szükség lenne, kérdés, hogy Kavcioglu szembefordul-e eddigi önmagával.

Címlapkép: Getty Images