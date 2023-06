Újra gyengülésbe rántották a forintot

A forint délután ismét gyengülni kezdett és átvitte a 369-es szintet is, pedig már a 367,559-es szintet is megérintette. Feltehetőleg a külföldi befektetők még csak most reagálnak Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter azon felvetésére, hogy az inflációs célt magasabbra kellene emelni hosszútávon. A Bloomberg ugyanis csak délután szemlézte a tárcavezető reggeli véleménycikkét.

A forint a dollárhoz képest is gyengült, most már a 342,85-ös szintet is átvitte a váltás.