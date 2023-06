A német infláció után kezdett kicsit gyengülni a forint

Csütörtök reggel 371,65 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális, 0,1 százalékos gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából tegnaphoz képest. Vagyis a jelek szerint ott folytatja a forint, ahol szerdán abbahagyta, érezhetően gyengült az euróval szemben a 370-es szintről. Messzebbről nézve azonban ez a gyengülés sem volt több, mint korrekció, hiszen továbbra is az utóbbi hetekben jellemző szűk sávban van a forint. Ugyanakkor a Fitch szerdai figyelmeztetése is arra utal, hogy ismét az uniós források sorsa kerülhet a befektetők fókuszába, ami inkább a gyengülés felé mozdíthatja a magyar devizát, hiszen továbbra sincs megegyezés a pénzek folyósításáról. A következő napokban igazán fontos makroadat nem várható itthon, elsősorban a nemzetközi hangulat mozgathatja az árfolyamot, majd jövő pénteken jön egy friss inflációs statisztika és az S&P hitelminősítői értékelése. A dollárral szemben most 341 körül járunk, míg az angol font 430,77 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással, gyakorlatilag stagnálással kezdte a napot. A feltörekvő piacon a török líra most éppen viszonylag nyugodt az elmúlt hetek meredek zuhanása után, míg az orosz rubel 0,6 százalékos gyengüléssel indította a napot a dollárral szemben.

Egyelőre az euró sem tud tovább erősödni a dollárral szemben, ami hosszútávon szintén rossz hír lehet a forint szempontjából. Most mér csak korrekcióról beszélhetünk, a dollár visszakapaszkodott 1,09 alá, ami 0,2 százalékos erősödést jelent a szempontjából tegnaphoz képest. Ha azonban tartósabb lesz a fordulat, akkor az negatívan érintheti a feltörekvő piaci devizákat, így a forintot is. A japán jen egyelőre minimálisan mozdult reggel, az angol font pedig 0,15 százalékos gyengülésben van a dollárral szemben.

Címlapkép: Getty Images