Devizakereskedő: előbb lesz 400 az euró, mint újra 370

Nem volt különösebb oka a forint elmúlt napokban látott meredek esésének, igazából „most került a helyére” a magyar deviza – mondták devizapiaci szakemberek a Portfolio kérdésére. Persze a mélyben több ok is van, amik már eddig is a forint gyengülését indokolták volna, csak az extrém magas kamat ellensúlyozta azokat.