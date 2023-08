Zsiday a forintról: ilyenkor a lassú javulást gyors beomlás követi

A devizapiacokon – épp úgy, mint más piacokon is – mindig az az érdekes, ha egyszerre jelentősnek tűnő félreárazás és pánikhangulat is van, valamint a gazdaságpolitikai döntéshozók is kellően beijednek ahhoz, hogy fájdalmas lépéseket hozzanak meg – írja blogján Zsiday Viktor.

Tavaly nyáron-ősszel a forint alulértékelt volt (akkor körülbelül 360 forint tűnt a reális árnak, miközben 420-430 között is jártunk, ami már bő 15 százalékos eltérés volt), a kamatok rendkívül vonzóak lettek, a gazdaságpolitikusok megijedtek, a lakosság pánikolt. Ez az ideális időpont egy deviza (vagy bármely más eszköz) hosszabb távú megvásárlására – vélekedett Zsiday.

Jelenleg ilyen helyzet nincs, a forint a helyén van: a kamatok vonzóak, de már korántsem annyira, mint voltak, különösen figyelembe véve a hazai külpolitika zsákutcát, amely a jelenlegi szövetségi rendszerünkből való kieséssel fenyeget

- írja Zsiday.

De miért is esik most a forint, amire mindenki felkapta a fejét? – teszi fel a kérdést a befektető. "Szerintem nagyjából az történt, hogy tavaly, 400 feletti árfolyamnál, magas kamatok mellett sokan beszálltak forintba (a magas kamat mindig vonzza a spekulánsokat), de a pozíció (ahogy erősödött a hazai pénz, és csökkentek a kamatok) egyre kevésbé lett vonzó" – magyarázta. Ahogy pár hónapja egy barátom mondta:

Ülök a carry-ben (kamatkülönbözeten alapuló befektetésben), de félek, és várom mikor pattanjak ki.

Zsiday szerint ez egyébként „hot money” tipikus hozzáállása. A hazai (főleg külpolitikából adódó) kockázatok nagyon jelentősek, és ezt nem biztos, hogy ellensúlyozza a kamat, ezért viselkedik teljesen úgy a forint, mint minden magas kockázatú carry trade: a lassú javulást hirtelen, gyors beomlások követik, ahogy a befektetők megijednek az éppen aktuális hírektől, és a még meglevő profitot zsebre téve kimenekülnek. Azután – ha nem jön rossz hír – néhányan szép lassan visszaszállnak, és megy a csendes forinterősödés megint, mert a forintban ülni jó akkor is, ha nem megy sehova az azonnali árfolyam, hiszen a kamatkülönbözeten még mindig jelentős pénz csorog be napról napra.

