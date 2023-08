Hirtelen erőre kapott a forint

Budapest Economic Forum 2023 Visszakapaszkodhat még a forint? Vagy jön újra a 400-as euróárfolyam? Erről is szó lesz október 17-én a Budapest Economic Forum konferencián. Vegye meg a jegyét még most kedvezményesen!

Hétfő reggel 382,8 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális, 0,1 százalékos gyengülést jelentett a péntek esti szinthez képest. Ezzel együtt is inkább erősödött a magyar deviza az utóbbi napokban, a múlt hét első felében még 390 közelében is volt a jegyzés. A befektetők elsősorban az amerikai hosszú hozamok emelkedése miatt aggódnak, ez a feltörekvő piacok szempontjából negatív hír, ahogy a dollár erősödése is. Az amerikai jegybank a hét második felében tartja szokásos éves konferenciáját Jackson Hole-ban, ahol várhatóan az inflációs kilátások és az irányadó kamat várható alakulása lesz a fókuszban. Az ezzel kapcsolatos kommentárokat, elsősorban Jerome Powell péntek délutáni beszédét a piac is kiemelten figyeli. A dollárral szemben most 351,75-nél járunk, míg az angol font 447,85 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is stagnálással nyitotta a hetet, míg a feltörekvő piacon a török líra 0,2 százalékkal gyengült, az orosz rubel viszont stagnált a dollárral szemben.

A múlt héten a dollár erősödése megtorpant, a piac most a már említett Fed-konferenciára vár a hét második felében. Jelenleg 1,0875 körül jár az euróval szembeni jegyzés, ami szinte hajszálra megegyezik a péntek estivel. A japán jen és az angol font egyaránt 0,1 százalékkal gyengült az amerikai devizával szemben.

