Gyengül a forint, 383 felett az euróval szemben

Kedd reggel 382,7 körül járt a forint az euróval szemben, ez egyelőre minimális elmozdulást jelent a tegnap esti szinthez képest. A befektetők továbbra is az amerikai kötvénypiac és a kínai ingatlanszektor aggasztó problémái miatt aggódnak, ezek az aggodalmak egyelőre nem csökkennek. Az amerikai tízéves hozam most 4,35% körül jár, hasonlóan magas szintre 2007 óta, vagyis több mint 15 éves nem volt példa. Ez pedig nyomás alatt tartja a feltörekvő piaci eszközöket, részben ezért nem tud a forint sem tartósan erőre kapni és áttörni például a 380-as lélektani határt. Az MNB egy hét múlva tartja következő kamatdöntő ülését, melyen várhatóan az irányadó ráta további csökkentéséről döntenek majd, ami nagyrészt be van árazva a piacon. A dollárral szemben most 350,55 körül járunk, míg az angol font 448,3 forintba kerül.

A régióban a forint versenytársai közül a lengyel zloty minimális erősödéssel, a cseh korona pedig stagnálással kezdett az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra 0,15 százalékkal, az orosz rubel pedig 0,4 százalékkal gyengült reggel a dollárral szemben.

Az amerikai deviza tegnap ismét gyengülni kezdett, 1,09 fölé emelkedett az euró-dollár jegyzés. Egész pontosan a ma reggeli 1,0916 körüli jegyzés 0,2 százalékos dollárgyengülést jelent tegnaphoz képest. A japán jen és az angol font egyaránt 0,2 százalékkal erősödött reggel a dollár ellenében.

Címlapkép forrása: Shutterstock