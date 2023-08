Amerikai gazdasági adatokra rángatják a forintot

Több amerikai makroadat is megjelent ma délután, a munkaerőpiaci és a GDP-jelentés (lásd alábbi posztjainkat) is gyengébb gazdasági lendületet jelez a várakozásoknál, ez pedig rövid távon kihat a tengerentúli kamatvárakozásokra. Ilyenkor mindig felbolydul kicsit a devizapiac, ami még a forint árfolyamát is megmozgatja. Most épp az a sztori erősödik fel, hogy az Egyesült Államok gazdasága gyorsabban hűlhet, ezért a Fed kevésbé éri majd szükségesnek a kamatszigort. Ennek megfelelően a dollár gyengül az euróval szemben:

És így persze a forinttal szemben is:

És vett egy kanyart az EURHUF kurzus is: