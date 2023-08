Egyhavi csúcsra ugrott a forint a kamatvágás után

Szerda reggel 381,1 körül járt a forint az euróval szemben, ez szinte hajszálra megegyezett a kedd esti árfolyammal. A tegnapi kamatdöntés után a magyar deviza tovább tudott erősödni, a Monetáris Tanács a várakozásoknak megfelelően újabb 100 bázisponttal 14 százalékra csökkentette az irányadó kamatot, viszont az ülés után Virág Barnabás alelnök továbbra is óvatos hangnemet ütött meg, amikor azt hangsúlyozta, hogy 2024-ben is tovább kell csökkenteni az inflációs, az alapkamat és az irányadó ráta szeptemberi várható összeolvadása után pedig hónapról hónapra a beérkező adatok függvényében döntenek a következő lépésekről. A jegybank vezetője azt hangsúlyozta többször is, hogy nincs kőbe vésve a további kamatcsökkentés időzítése és üteme. A következő napokban várhatóan megint elsősorban a nemzetközi hangulat mozgathatja a forintot, miután az MNB döntésének hullámai elültek. A dollárral szemben most 350,4 körül járunk, míg az angol font 442,7 forintba kerül.

A forint régiós versenytársai közül a lengyel zloty minimális gyengüléssel, a cseh korona pedig stagnálással kezdte a napot. A feltörekvő piacon a török líra 0,2 százalékos erősödéssel indítja a napot a dollárral szemben, míg az orosz rubel 0,1 százalékos gyengülésben van.

Az euró-dollár jegyzés az utóbbi napokban megint megtorpant az amerikai deviza múlt heti erősödése után. Most 1,0875 körül jár az árfolyam, ami minimális elmozdulást jelent tegnaphoz képest. A japán jen 0,2 százalékos gyengülésben, az angol font pedig 0,1 százalékos leértékelődésben van.

