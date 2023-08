Estére pofozgatni kezdték a forintot

Csütörtök reggel 380-nál járt a forint az euróval szemben, ez minimális, 0,1 százalékos elmozdulást jelentett tegnap estéhez képest. Az utóbbi napokban enyhültek az amerikai kamatemelési várakozások, jórészt emiatt a dollár megtorpant, ami jól jött a forintnak is. Emellett az MNB a keddi kamatdöntő ülés után kifejezetten óvatos hangnemet ütött meg a kilátásokkal kapcsolatban, ami szintén támogatta a forintot. A jegybank alelnöke többször hangsúlyozta, hogy az alapkamat és az irányadó ráta szeptemberben várható összeolvadása után is hónapról hónapra döntenek majd a szükséges lépésekről, vagyis semmi nem lesz előre kőbe vésve. Ez eloszlatta azokat a kételyeket, melyek szerint az utóbbi hónapok 100 bázispontos vágása akár jövő tavaszig hasonló ütemben folytatódhat. A dollárral szemben most 348,3 körül járunk, míg az angol font 442,7 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is kismértékű elmozdulással kezdte a napot az euróval szemben. A feltörekvő piacon sincsenek igazán nagy kilengések, a török líra stagnál, az orosz rubel pedig 0,2 százalékot veszített a dollár ellenében.

Említettük az amerikai deviza éppen kibontakozó fordulatát, az elmúlt napokban megjelent makroadatok miatt csökkentek a kamatemelési várakozások, így az euró-dollár jegyzés visszakorrigált 1,09 fölé. A befektetők most a pénteken megjelenő munkaerőpiaci statisztikára figyelnek elsősorban, az mozdíthat ismét nagyobbat az árfolyamon. A japán jen ma reggel 0,2 százalékkal erősödött az amerikai devizával szemben, az angol font pedig alig mozdult.

