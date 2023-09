Lefagyott a forint

Budapest Economic Forum 2023 A magyar deviza kilátásai is szóba kerülnek október 17-én a Budapest Economic Forum konferencián. Vegye meg a jegyét most!

Kedd reggel 384 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális, 0,1 százalékos gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából. Így továbbra is egy szűk sávban van beragadva az euró-forint árfolyam, egyelőre nem is látszik, mi tudná kimozdítani a 380-385-ös sávból a jegyzést. Az utóbbi időszak mozgásai alapján inkább felfelé, a forint gyengülése felé indulhat el az árfolyam. A befektetők a Fed holnapi kamatdöntő ülésére figyelnek elsősorban, magyar idő szerint szerda este érkezhetnek olyan hírek, melyek a devizapiacon intenzívebb kilengéseket hozhatnak, közvetve a forintra is hatással lehetnek. A piac szinte biztosra veszi, hogy az amerikai jegybank a jelenlegi szinten tartja majd a kamatot, elsősorban a kilátásokkal kapcsolatban jöhetnek új információk. A forint szempontjából az lehet a lényeg, merre indul a dollár, az amerikai deviza erősödése ugyanis negatív hír lehet magyar szempontból, a forint gyengülését válthatná ki. A dollárral szemben most 359,4 körül járunk, míg az angol font 444,6 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdte a napot az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra és az orosz rubel sem mozdult jelentősen a dollár ellenében.

Említettük, hogy az euró-dollár árfolyamot nagyban befolyásolhatja majd a Fed holnap esti kamatdöntése. Kedd reggel minimális dollárerősödést látunk, 1,068 körül jár a jegyzés. A japán jen 0,2 százalékkal, az angol font pedig 0,1 százalékkal gyengült az amerikai devizával szemben.

