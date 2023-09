Már "csak" 9 éves mélyponton a magyar áramfogyasztás - Mi áll a háttérben?

Augusztusban is folytatódott a bruttó villamosenergia-felhasználás csökkenése Magyarországon, így már 15 hónapja tart az eső trend.

Az utolsó nyári hónapban a hazai villamosenergia-rendszerben a bruttó felhasználás 2,8%-kal volt alacsonyabb, mint 2022 augusztusában, vagyis a visszaesés mértéke csökkent a korábbi hónapokhoz képest.

Erre utal az is, hogy bár a felhasználás az adatot közlő átvitelirendszer-irányító Mavir által várt értéknél (3786,55 GWh) még mindig több mint 8%-kal kisebb, a korábbi hónapokban ugyanakkor 10%-ot messze meghaladó negatív eltérések voltak jellemzőek.

A képet árnyalja, hogy a felhasználás már az összevetés alapját képező 2022 augusztusában 2,7%-os mínuszt mutatott a megelőző év hasonló időszakához képest. Ezzel együtt, a bázisadatokat is figyelembe véve is

úgy tűnik, hogy a hazai áramfelhasználás elkezdett kikapaszkodni a gödörből

(2022. június-július: -3,5%, -5,6%; 2023. június-július: -9,9%, -6,9% éves összevetésben).

Ennek megfelelően a 3477,4 gigawattórás (GWh) tényleges energiaigény már "csak" 9 éves negatív rekordot jelöl (legutóbb 2014-ben volt alacsonyabb 3321,6 GWh-val), miután júliusban még 18 éve nem látott mélypontot ért el a felhasználás.

Mi áll a háttérben?

Az áramigény alakulását nagyban befolyásolta, hogy idén augusztusban 23,1 Celsius-fok volt az országos havi átlaghőmérséklet, 1,4 fokkal elmaradva a 2022 augusztusi értéktől. Ennek köszönhetően a hűtési igény szerényebb volt, mint 1 évvel ezelőtt, noha az ezt kielégítő légkondicionáló/klímaberendezések állománya vélhetően a gazdasági nehézségek ellenére is bővült az elektrifikációs trend részeként. A fűtésre is alkalmas klímaberendezések elterjedését, illetve a földgázról való leválást az európai gázellátás kilátásaival kapcsolatos bizonytalanságok és a gázárak emelkedése is támogathatta.

Nagyrészt a gázpiaci fejlemények hatására az áramárak is emelkedtek, ami a villamosenergia-felhasználás esésének fő hajtóerejéül is szolgált a lakossági, intézményi és gazdasági szereplők körében egyaránt. Ezt a hatást a részben az energiaárak emelkedése által tüzelt, európai uniós összevetésben kiemelkedő magyarországi infláció, valamint az aktivitás csökkenésében is megmutatkozó gazdasági nehézségek is súlyosbították.

A fentieken túl a villamosenergia-felhasználást az energiakrízis hatására végrehajtott energiahatékonysági beruházások is csökkenthették.

Már csak egy hosszabb negatív sorozat van

Egyre inkább hangsúlyozandó azonban, hogy a fenti értékek a háztartási méretű naperőművek (HMKE-k) adatai nélkül értendők. A rohamosan bővülő hazai HMKE-állomány termelését is beleszámítva jóval magasabb fogyasztási értéket kapnánk eredményül, a csökkenés mértéke pedig jóval kisebb lenne, noha a 2022 augusztusi bázis érték sem tartalmazza a HMKE-k termelési adatait.

Egyelőre azonban nem áll rendelkezésre a HMKE-k összesített termelését megközelítőleg valós időben mutató adat sem (a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal később, a tárgyév lezárását követően szokta felbecsülni a HMKE méretű erőművek és a saját célra termelő erőművek termelését, majd ezek alapján kiszámolni a végleges éves villamosenergia-igényt).

Az augusztusi csökkenéssel a negatív széria már 15 hónapja tart, vagyis az ország havi áramigénye 2022 júniusa óta folyamatosan minden hónapban alacsonyabb, mint a megelőző év hasonló hónapjában. Ezzel a mostani eső trend már hosszabb, mint a 2008-2009-es válság hatására kialakult, októberétől 2009 novemberéig tartó 14 hónapos negatív széria.

Ugyanakkor hosszát tekintve a negatív széria egyelőre még nem közelíti meg a 1991 márciusától 1993 februárjáig 24 hónapon át tartó sorozatot, amikor a szocialista gazdaság összeomlásának következtében minden egyes hónapban csökkent a fogyasztás éves összevetésben.

Az előzetes (HMKE-nélküli) adatok szerint a magyarországi bruttó villamosenergia-felhasználás 2023 első 8 hónapjában 7,17%-kal volt kisebb (28 634,3 GWh) a 2022 hasonló időszakában regisztrált értéknél.

A már akkor is tartó visszaesés következtében 2022 egészében egyébként 2,48%-kal csökkent a felhasználás (45 758,0 GWh) 2021-hez képest az előzetes adatok szerint (a végleges adat várhatóan ennél kisebb fogyasztáscsökkenésről tanúskodik majd a HMKE-hatás miatt). Azt megelőzően legutóbb a 2020-as "covid-évben" mérséklődött az éves országos áramfogyasztás, az arra az évre vonatkozóan már rendelkezésre álló végleges adatok szerint 0,6%-kal (46 590 GWh-ra).

Az agusztusi hazai bruttó felhasználás legnagyobb részét, 41,9%-át a Paksi Atomerőmű fedezte, a földgáztüzelésű erőművek aránya 16,3%, a nagy napelemparkoké 15,7%, a szenes/lignites kapacitásoké (lényegében a Mátrai Erőmű) 5,6% volt, míg a biogáz-, biomassza-, hulladéktüzelő-, szél- és vízerőművek összességében körülbelül 5%-os súllyal vették ki részüket az áramigény kielégítéséből. Az import részaránya immár második hónapja rendkívül alacsony volt, és a júliusi 15,1% után 15,8%-ot ért el, az év eddig eltelt részében pedig 23,9%-on áll, a közelgő hideg évszakban azonban a naperőművek termelésének csökkenésével és a fűtési igény felfutásával valószínűleg az importarány is emelkedik majd.

Címlapkép forrása: Shutterstock