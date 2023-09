387 felett jár az euró

Portfolio 2023. szeptember 21. 20:27

A szerda esti Fed-üzenetek már eleve rontottak a nemzetközi befektetői hangulaton, és így a forint is gyengült kicsit, mert még egy idei kamatemelést vetítettek előre, illetve jövőre is az eddig gondoltnál jóval magasabb lehet az amerikai kamatpálya. Aztán csütörtökön délelőtt a magyar gazdaságpolitika irányítóitól elhangzott üzenetekre hirtelen eséssel reagált a forint. Varga Mihály pénzügyminiszter többek között azt jelezte, hogy újabb bankadó-emelés is jöhet a kamattámogatási programok, illetve magának a költségvetési deficitcélnak a felülvizsgálata mellett. A forintesés azzal együtt következett be, hogy Matolcsy György jegybankelnök azt jelezte: óvatos lépésekkel fog haladni a magyar monetáris politika, hogy az inflációcsökkenés mellett tartósan pozitív reálkamatot kínáljon a forint. A borongós külpiaci hangulatban, az OTP Bank 6-7%-os esése mellett a forint a délutáni kereskedésben 389 közelébe esett az euróval szemben, alulteljesítést produkálva a régiós devizák között. Aztán a Fidesz frakcióvezetője felőli jelzések hatására (nem lesz bankadó emelés és a kamattámogatások felülvizsgálata), hirtelen enyhült a nyomás a magyar eszközökön.