Mennek tovább az amerikai hozamok, próbál szabadulni 390-től a forint

Hétfő reggel 388,3 körül járt a forint az euróval szemben, ez egyelőre 0,3 százalékos erősödést jelent péntek estéhez lépest. A kora reggeli órákban nagy kilengések vannak, hiszen járt már kicsivel 390 felett is az árfolyam, majd 389 alá korrigált vissza, utóbbi érték már 0,2 százalékkal alacsonyabb, mint a hétvége előtt. A magyar devizát most elsősorban a nemzetközi hangulat mozgatja, hiszen a múlt héten 1,05 alá is benézett az euró-dollár árfolyam, az amerikai deviza ereje pedig hagyományosan rossz hír a forint számára. Emellett az amerikai kötvényhozamokra lesz érdemes figyelni, már 4,62 százalékon áll a tízéves jegyzés. Vagyis könnyen láthatunk további 15 éves csúcsokat a kötvénypiacon, a szakértők egy része szerint már az 5 százalékos szint elérése sem lehetetlen. Ez pedig a forint árfolyamára is hatással lehet, hiszen a hozamemelkedés a dollár ereje mellett hátrányosan érintheti a kockázatosabb feltörekvő piaci eszközöket. Vagyis a következő napokban elsősorban a nemzetközi hangulatra lehet érdemes figyelni a forint szempontjából is, ez döntheti el, hogy merre indulunk tovább, az erősödés vagy a további gyengülés felé. A dollárral szemben most 367-nél járunk, míg az angol font 448 forintba kerül.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A forint régiós versenytársai közül a lengyel zloty 0,2 százalékos erősödéssel, míg a cseh korona stagnálással kezdte a napot az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra 0,2 százalékos gyengüléssel, míg az orosz rubel fél százalékos erősödéssel kezdte a napot a dollár ellenében.

Említettük már a nemzetközi hangulatot, érdemes lesz nyomon követni a dollár mozgását. Most 1,0575 körül jár a jegyzés, ami egyelőre minimális elmozdulást jelent péntekhez képest. A japán jen 0,2 százalékos gyengüléssel indítja a hetet, míg az angol font egyelőre stagnál.

Címlapkép forrása: Shutterstock