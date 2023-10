Rég látott mozgások a forintárfolyamban

Budapest Economic Forum 2023 A devizapiacokról, a forint kilátásairól részletesen is szó lesz szakmai konferenciánkon.

Kedd reggel a KSH közölte, hogy szeptemberben 12,2 százalék volt az éves alapon nézett infláció, ez megfelelt az előzetes várakozásoknak, a Portfolio által megkérdezett elemzők átlagosan 12,3 százalékos értéket vártak. A mostani áremelkedési ütem tavaly június óta a legalacsonyabb, vagyis érezhetően enyhül a nyomás a hazai fogyasztókon. A fogyasztói árak egy hónap alatt átlagosan 0,4%-kal nőttek, ezen belül az élelmiszerek 0,2%-kal olcsóbbak lettek, főként az üzemanyagok drágulása rondított bele a 30 napos adatba.

Mind itthon, mind külföldön ez volt a legfontosabb makroadat kedden, délelőtt még a Nemzetközi Valutaalap világgazdasági előrejelzése tartogathat meglepetéseket, de kevésbé valószínű, hogy ez megmozgatná a devizapiacokat.

Az elmúlt napokban a forint napjai hektikusan alakultak: pénteken nagykilengések után 388,3-tól húzott le napközben 386 alá, de aztán 387 felett zárt, tegnap pedig ismét a 389-es tartományt közelítette az euróhoz képest. A forint számára a 200 napos mozgóátlag alapján a 388,5-389 körüli szintek alá gyengülés lehet kritikus, míg lefelé 387,7 alatt nyílhat tér a forint előtt.

Az inflációs adat egyelőre nem lepte meg a piacokat, az eurót 388,5-nél váltják.

A leginkább most az amerikai kötvényhozamok kilövése határozza meg a piacokat, ami a forintra is kihathat: múlt héten 16 éves csúcsra, 4,8 százalék fölé ugrottak a 10 éves papírok hozamai, de elemzők szerint akár 5 százalékig is ugorhatnak a szintek. Most egyelőre inkább lefelé mozdultak a szintek, 4,6 százalék közelében mozognak, de érdekes lesz, hova mozdulhat a Kolombusz-napi szünet után.

A dollár-euró-árfolyam egyelőre alig mozdult el, 1,056-nál jár a váltás. A kötvénypiacok hozhatnak nagy változást ebben, ha folytatódnak a turbulenciák, az európai közös deviza pedig gyengülni kezd, akkor az a forint alól is kiránthatja a talajt.

