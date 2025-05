Ma eldőlhet, vége lesz-e a háborúnak Ukrajnában: Putyin kezében a nagy döntés

Donald Trump amerikai elnökké válásával komoly fordulat állt be Ukrajna támogatása kapcsán: az elnök Kijev-politikája totális hátraarcot vett Joe Bidenéhez képest, a politikus a feltétel nélküli és végtelennek tűnő anyagi és katonai támogatás helyett a konfliktus lezárásán kezdett el munkálkodni.

Az egyik legjelentősebb lépés ebben alighanem 2025. március 11-e volt, amikor Ukrajna és az Egyesült Államok azonnali, 30 napra szóló tűzszünetet ajánlott fel Vlagyimir Putyin orosz elnöknek.

A Kreml elsőre azt kommunikálta, hogy nagyon szeretnének tűzszünetet kötni, de ennek van pár előfeltétele, például az Ukrajnának nyújtott nyugati katonai támogatás teljes leállítása (Putyin elnök ekkor egyébként energetikai létesítményekre korlátozott tűzszünetet is hirdetett, de ez érdemi hatás nélkül 30 nap után érvényét vesztette).

Azóta eltelt két hónap és Amerikának, Európának elfogyott a türelme:

megfenyegették a múlt hét végén Vlagyimir Putyint, hogy ha nem köt azonnal tűzszünetet, további, súlyos szankciókra számíthat, Ukrajna pedig még több fegyvert fog kapni.

Az orosz vezető erre azt mondta: ő szívesen tárgyalna a háború lezárásáról, közvetlenül is találkozna Ukrajna vezetőivel, a hét második felében, Törökországban. A tűzszüneti javaslatot viszont lényegében ismét ignorálta.

Zelenszkij erre azt válaszolta, hogy ő is szeretne tárgyalni Putyinnal, mindenképpen meg is indul május 15-én, csütörtökön Ankarába, de

ahhoz, hogy legyen tárgyalás, Putyinnak el kell fogadnia a két hónapja levegőben lógó 30 napos tűzszünetet.

Itt állunk most: arra várunk, Putyin belemegy-e a tűzszünetbe; a határidő ma jár le.

Jogosan merül fel a kedves olvasóban a kérdés, hogy mégis mi lehet az oka annak, hogy Putyin ennyire vonakodik a tűzszünettől, Zelenszkij pedig nem hajlandó leülni tárgyalni az oroszokkal, amíg nincs fegyvernyugvás.

A probléma igencsak sokrétű és mindkét oldalnak vannak olyan érvei, melyek saját oldalon óvatosságot indokolnak:

Ezen problémák ismeretében igencsak kérdéses, lesz-e tűzszünet, béketárgyalás vagy sem.

A Kremlnek azt kell most mérlegelnie, hogy el tudnak-e érni akkora sikereket az ukrán fronton rövidtávon, hogy megérje ismét masszív szankciókat és növekvő háborús veszteségeket kockáztatni.

Ha az oroszok úgy látják, van reális esélye annak, hogy 1-2 éven belül összeroppantják az ukrán haderő gerincét, beveszik a Donbaszt és adott esetben beljebb is tudnak nyomulni, valószínűleg nem fogadják el most a tűzszünetet.

Ha az orosz hadvezetés és politikai elit viszont úgy látja: van esély a szankciók feloldására, az elfoglalt területek gyors, Oroszországba való integrációjára, Moszkvának kedvező békefeltételek elfogadtatására és arra, hogy adott esetben néhány év múlva megint lehetőséget kapjanak Ukrajna elfoglalására, alighanem el fogják fogadni a mostani tűzszünetet. Trumppal ezen célok érvényesítésére Oroszország talán soha vissza nem térő lehetőséget kapott.

