Fontos szint alá ért a forint árfolyama

Navracsics Tibor területfejlesztésért felelős miniszter, a Budapest Economic Forum konferencia első előadójaként úgy fogalmazott, hogy reményei szerint az igazságügyi reform ügyében (ami horizontális feljogosító feltételként blokkolja a kohéziós kifizetéseket) már most csütörtökön megállapodás születhet az Európai Bizottsággal, a kondicionalitási eljárásról szóló tárgyalások pedig november végéig lezárulhatnak. Ha ez sikerül, akár már novemberben megindulhatnak az uniós kifizetések Brüsszelből.

A Portfolio éppen hétfő este közölte saját értesülésként, hogy csütörtökön fontos tárgyalásokra kerül sor Brüsszelben Navracsics Tibor és Bóka János uniós forrásokért felelős miniszter részvételével, és kedvező hírek várhatók a források egy részének folyósításáról.

Amint jeleztük, előrelépés várható az Erasmus-források jövőjét illetően, valamint új elemként a kondicionalitási eljárásban is, részben azért is, mert a felek az Európai Tanács által hozott tavaly decemberi eredeti határozatban is megállapodtak arról, hogy negyedévente értékelni kell a tárgyalásokat. Azt is érzékeltettük: a felek várhatóan a horizontális feljogosító feltételek ügyében is tárgyalnak – a Bizottság ebben a témában még elemzi a kormány által küldött válaszok tartalmát.

Navracsics üzenetére a forint 386,5-ről 385,3-ig ugrott a reggeli kereskedésben az euróval szemben, és ezzel szeptember 21-e óta a legerősebb szintre ért.

Közben a lengyel zloty 0,4%-kal tovább erősödik kedden a hétfői 2%-os szárnyalás után, ma reggel már 4,435 körül jár az euróval szemben, hiszen eldőlt, hogy kormányváltás lesz Lengyelországban, ami az EU-pénzek felszabadításához hozzájárulhat. A zloty erősödése is magával húzhatja a forintot, amint azt a hétfői kereskedésben is megfigyelhettük.

A fentiek mellett a forint a dollárral szemben 365 közelébe erősödött a kedd reggeli bankközi kereskedésben.

