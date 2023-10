Összeszedte magát a forint

Csütörtök reggel 385,3 körül kezdi a napot a forint az euróval szemben, ez 0,2 százalékos gyengülést jelent a magyar deviza szempontjából szerda estéhez képest. A hét elején még a 380-as lélektani szintet támadta a forint, majd onnan fordult gyengülésbe. Kedden az MNB Monetáris Tanácsa a várt 50 helyett 75 bázisponttal csökkentette az alapkamatot, ez is hozzájárult a kedvezőtlen fordulathoz. Emellett a nemzetközi hangulat sem kedvez most a forintnak, hiszen az amerikai tízéves hozam hétfőn áttörte az 5%-os lélektani határt, majd 4,8 százalékig visszakorrigált, most azonban ismét a kulcsszint közelében jár. A befektetők részben az izraeli-gázai konfliktus miatt aggódnak megint, illetve már a délutáni eseményekre készülhetnek. Jön ugyanis az Európai Központi Bank (EKB) kamatdöntő ülése, illetve azzal egyidőben jelenik meg a harmadik negyedéves előzetes amerikai GDP-adat. Vagyis a nap második felében megint jöhetnek komolyabb kilengések a devizapiacon. Most a magyar deviza a dollárral szemben 365,8 körül jár, míg az angol font 441,7 forintba kerül.

A régióban a forint versenytársai közül a lengyel zloty 0,1 százalékos gyengüléssel, a cseh korona pedig stagnálással indította a napot. A feltörekvő piacon a török líra egyelőre alig mozdul, de kamatdöntő ülést tart ma a jegybank, így ott is jöhetnek izgalmak, míg az orosz rubel fél százalékos gyengülésben van a dollárral szemben az utóbbi napok erősödése után.

Az amerikai deviza is inkább az erősödés felé mozdult a már említett délutáni kulcsfontosságú események előtt, az euró-dollár jegyzés 1,0534 körül jár, ami 0,3 százalékos dollárerősödést jelent szerda estéhez képest. A japán jen és az angol font is hasonló, 0,3 százalékos gyengüléssel kezdte a napot a dollárral szemben.

