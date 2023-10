Fordult a világ a dollárral, elránthatják a forintot

Paradox módon a piacok örülnek a rosszabb fogyasztói hangulatot tükröző friss adatoknak: mindez azt mutatja, hogy a GDP-t még a harmadik negyedévben is repítő amerikai lakossági fogyasztási hajlandóság elkophat, ami meghozhatja azt a gazdasági lassulást, ami az inflációs nyomást is enyhítheti. Erre a dollár is erősödni kezdett, ami már majdnem teljesen ledolgozta napi gyengülését az euróhoz képest.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Ez viszont kifogta a szelet a forint vitorlájából: a délutáni erősödés után, gyengülni kezdett az euróhoz és a dollárhoz képest is a magyar valuta, igaz, egész nap egy nagyon szűk sávban mozog csak a váltás.