Hirtelen fulladt ki a forint ereje estére

A dollárban látható fordulat ellenére nem csillapodik a forint ereje, most 381,6-nál jér az euróval szemben, ami majdnem fél százalékkal alacsonyabb a szerda esti jegyzésnél.

Ezzel a régióban is felülteljesítő a forint, bár nagyrészt kelet-közép-európai hatások mougatják az árfolyamot, vagyis a főbb versenytársak is jól szerepelnek. A lengyel zloty most 0,35 százalékos erősödést mutat, a cseh korona pedig a kamat meglepő tartása után táltosodott meg, 0,85 százalékos erősödésben van az euró ellenében.