Négyhavi csúcsról lefordult a forint

Szerda reggel kicsivel 376 felett járt az euró jegyzése, ami egyelőre minimális elmozdulást jelent tegnap estéhez képest. A magyar deviza tegnap reggel már úgy nézett ki, hogy kifullad, azonban a nap második felében az amerikai inflációs adat láttán komoly dollárgyengülés bontakozott ki a piacon, ez pedig immár hagyományosan segített a forintnak. Általában ugyanis az amerikai devizával ellentétes utat jár be a magyar fizetőeszköz. Várhatóan a következő napokban is elsősorban a nemzetközi hangulat határozza majd meg az irányt a forint piacán, majd a jövő héten jön az MNB kamatdöntő ülése, ami új impulzusokat hozhat a forint számára. A várakozások szerint a jegybank kitarthat az októberi 75 bázispontos kamatcsökkentési tempó mellett, azonban a meglepően alacsony inflációs adat után annak is van esélye, hogy kicsit gyorsítva 100 bázispontot vág. A dollárral szemben most 346 körül járunk, míg az angol font 431,5 forintba kerül.

A régióban a lengyel zloty egyelőre stagnál az euróval szemben, míg a cseh korona 0,2 százalékos gyengüléssel nyitotta a napot. A feltörekvő piacon a török líra 0,1 százalékos gyengülésben van a dollár ellenében, míg az orosz rubel 0,8 százalékkal erősödött.

Említettük a dollár tegnapi zuhanását, az amerikai deviza tegnap 1,09 körül is járt az euróval szemben, ami augusztus vége óta a leggyengébb szintje volt. Most 1,0868 körül jár a jegyzés, ami minimális, 0,1 százalékos korrekciót jelent. A japán jen 0,3 százalékos gyengülésben van a dollárral szemben, míg az angol font 0,2 százalékot veszített.

