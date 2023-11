Kivárás a piacon, gyengülni sem tud a forint

Kedd reggel 379,4 körül járt a forint az euróval szemben, ami minimális, 0,1 százalékos erősödést jelentett tegnaphoz képest a magyar deviza szempontjából. Az elmúlt hetekben egy szűk sávba ragadt be a forint árfolyama, ahonnan egyelőre nem tud kimozdulni, 375-380 között ingadozik az árfolyam. Innen magyar szempontból az uniós forrásokkal kapcsolatos kedvező hírek tudnák kilendíteni a jegyzést, az elmúlt hetekben felerősödtek az azzal kapcsolatos várakozások, hogy hamarosan megszülethet az alku az Európai Bizottság és a kormány között a befagyasztott források egy részéről. Közeleg december közepén az EU-csúcs, így nem zárható ki, hogy felgyorsulnak az események a következő időszakban. A befektetők persze elkezdték beárazni a várható megegyezést, de rövidtávon hozhatna egy lökést még a forintnak a bejelentés. Emellett a nemzetközi hangulatra érdemes továbbra is figyelni, mely most viszonylag nyugodt, vagyis támogathatná a forint további erősödését. A dollárral szemben most 346,65 körül járunk, míg az angol font 437,4 forintba kerül.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A régióban a lengyel zloty stagnálással, míg a cseh korona kismértékű gyengüléssel kezdte a napot az euróval szemben. A feltörekvő piacon pedig a török líra egyelőre alig mozdul, az orosz rubel pedig 0,35 százalékkal erősödik a dollár ellenében.

Az amerikai deviza esetében a legfontosabb kérdés most az, elérheti-e az 1,10-es lélektani határt az euró jegyzése. A múlt héten ugyanis a dollár újabb gyengülési hulláma után megközelítette ezt a kulcsszintet a jegyzés. Most 1,0946 körül jár az árfolyam, ami 0,1 százalékos dollárerősödést jelent hétfő estéhez képest. Vagyis könnyen lehet, hogy innen fordul majd ismét komolyabb javulásba az amerikai fizetőeszköz, de az is lehet, hogy csak erőt gyűjt az euró a további erősödéshez. A japán jen minimális erősödéssel kezdi a napot a dollárral szemben, míg az angol font egyelőre kismértékben gyengül.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Címlapkép forrása: Shutterstock