Megütötték a forintot, de jót tettek neki a brüsszeli bejelentések

Portfolio 2023. november 30. 19:35

Csütörtökön a stabil kezdés után esni kezdett a forint az euróval szemben és a régiós devizák is megbillentek. A vártnál alacsonyabb eurózónabeli inflációs adatok felerősítették a piaci spekulációt, hogy az EKB hamarabb kezd kamatvágásba, ami miatt megütötték az eurót. A délutáni kereskedésben még tovább esett a forint, az euró jegyzései így 381 felett is jártak, aztán csapkodás, majd erősödés következett az EU-s pénzekkel kapcsolatos brüsszeli fejlemények hatására. Ennek oka, hogy az eddig várt 5,5-6,5 milliárd euró helyett 10 milliárd euró kohéziós forrás is felszabadulhat a gyakorlatban a következő hetekben Magyarország számára.