Megint 380 körül van beragadva a forint

Portfolio 2023. december 04. 08:39

Alig mozdult hétfő reggelre a forint árfolyama, így továbbra is 380 körül ingadozik a magyar deviza az euróval szemben, most éppen kicsivel alatta jár. Továbbra is elsősorban a nemzetközi hangulatra lesz érdemes figyelni, emellett a hét végén jön a friss inflációs adat, ami szintén hatással lehet az árfolyamra is akár.