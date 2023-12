Nagyon érdekesen viselkedik a forint

A hétfői gyengülés után kedd reggel is ott folytatja a forint, ahol abbahagyta. Az euró jegyzése 380,5-ig emelkedett, ami 0,1 százalékos gyengülést jelentett a forint szempontjából hétfő estéhez képest. Továbbra is elsősorban a nemzetközi hangulat mozgatja az árfolyamot, itthon egyrészt az uniós pénzekről jöhetnének további megnyugtató hírek, másrészt a péntek reggel megjelenő inflációs adat befolyásolhatja a forint sorsát is. Emellett más lényeges makroadatok is jönnek a héten, vagyis bőven lesz muníció, hogy elinduljon valamerre a magyar deviza, akár kitörjön valamelyik irányba a régóta meghatározó 380 körüli sávból. A dollárral szemben most 351,9-nél járunk, míg az angol font közel 444 forintba kerül.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A régiós devizák közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális gyengüléssel kezdett az euróval szemben, ez is arra utal, hogy nem elsősorban magyar sajátosság, inkább a nemzetközi hangulat okozza a botladozást. A feltörekvő piacon a török líra és az orosz rubel is kismértékű gyengüléssel indítja a napot az euróval szemben.

Szóba került már a dollár erősödése, az amerikai deviza lassan az 1,08-as szintet támadja az euróval szemben, ez peidg rossz hír a kockázatosabb feltörekvő piaci eszközöknek, így a forintnak is. Most 1,0807 körül jár az árfolyam, ami 0,25 százalékkal alacsonyabb a hétfő estinél. A japán jen 0,2 százalékkal erősödött még a dollárral szemben is, míg az angol font gyengüléssel indítja a napot.

