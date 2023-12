Gyengül a forint a kiábrándító adatok után

Minimális, 0,1 százalékos erősödéssel kezdte a szerdai napot a forint az euróval szemben, így 379,4 körül jár most a jegyzés. A magyar deviza hosszabb ideje nem tud kimozdulni a 380 körüli tartományból, egyelőre nem is látszik, mi tudná innen kilendíteni az árfolyamot. Az euró-dollár nemrég még az 1,10-es szintet tesztelte, mostanra 1,08-ig erősödött vissza az amerikai deviza, ami megakasztotta a forint erősödését is. Az uniós forrásokkal kapcsolatban jöttek pozitív hírek az elmúlt hetekben, de nem dőlhetünk még hátra. A hét második felében itthon a pénteken érkező inflációs adat és az S&P hitelminősítői felülvizsgálata lehet hatással az árfolyamra, míg a nemzetközi hangulatot elsősorban az amerikai munkaerőpiaci statisztika mozgathatja. A dollárral szemben most 351,9 körül járunk, míg az angol font 443,3 forintba kerül.

A régióban a lengyel zloty és a cseh korona is stagnálással kezdte a szerdai napot, míg a feltörekvő piacon a török líra 0,1 százalékkal, az orosz rubel pedig 0,2 százalékkal gyengült a dollárral szemben.

Említettük már, hogy az amerikai deviza korrigálni kezdett az 1,10-es lélektani szint elérése után, most 1,0785 körül jár a jegyzés, ami 0,1 százalékkal alacsonyabb a tegnap estinél. A japán jen közben 0,1 százalékkal erősödött az amerikai devizával szemben, míg az angol font alig mozdult egyelőre.

Címlapkép forrása: Shutterstock