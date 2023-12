Visszagyengült a forint az EU-pénzes jó hír után, tovább esett a dollár

Csütörtök reggel 379 körül kezdi a napot a forint az euróval szemben, ez minimális, 0,1 százalékos egyengülést jelent a magyar deviza szempontjából szerda estéhez képest. Ugyanakkor egy nappal ezelőtt még 382,5-nél volt a jegyzés, vagyis kifejezetten nagyot erősödött a magyar deviza szerdán. Ez egyrészt az uniós forrásokról érkező kedvező hírnek köszönhető, mely szerint az Európai Bizottság mintegy 10 milliárd eurót felszabadít Magyarország számára, másrészt az esti Fed-döntés, illetve az amerikai jegybank kommunikációja is rátett még egy lapáttal. Jerome Powell elnök ugyanis kijelentette, hogy tisztában vannak azzal, hogy a következő lépés várhatóan kamatcsökkentés lesz valamikor 2024-ben. A hírre pedig a dollár lejtőre került, ami hagyományosan jó hír a kockázatosabb feltörekvő piaci eszközök, így a forint számára. Ma az Európai Központi Bank kamatdöntésére figyelünk, emellett uniós csúcstalálkozó kezdődik Brüsszelben, az onnan érkező hírek is lényegesek lehetnek akár piaci szempontból is. Holnap pedig érkezik az utolsó idei hitelminősítői felülvizsgálat a Fitchtől, kérdés, hogy ebben figyelembe veszik-e már a szerdai pozitív hírt az uniós forrásokról. A dollárral szemben most 347,6 körül járunk, míg az angol font 439,3 forintba kerül.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A régióban a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezd reggel az euróval szemben, miközben a feltörekvő piacon a török líra 0,2 százalékkal gyengült a dollárral szemben, az orosz rubel viszont 0,3 százalékos erősödésben van.

Említettük már, hogy a Fed döntését követően lejtőre került a dollár, így az euróval szembeni jegyzés lassan megint az 1,09-es szintet teszteli. Most 1,0897 körül jár az árfolyam, ami további 0,15 százalékos dolláresést jelent tegnaphoz képest, vagyis a jelek szerint folytatódik az este kezdődött tendencia. A japán jen 0,8 százalékos erősödésben van a dollárral szemben, míg az angol font egyelőre alig mozdul.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Címlapkép forrása: Shutterstock