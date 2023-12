Megint kapaszkodik a forint 380 felé

A csütörtöki erősödés után lassan megint a 380-as szintet veheti célba a forint az euróval szemben. Kérdés persze, hogy ma tudja-e folytatni a kapaszkodást a magyar deviza, az ünnepek előtt elsősorban a nemzetközi hangulaton múlhat az irány.

Péntek reggel 382,3 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális elmozdulást jelentett a tegnap esti árfolyamhoz képest. Tegnap érezhetően erősödött a magyar deviza, hiszen a 385-ös szint környékéről kapaszkodott vissza, így lassan megint a 380-as határral kacérkorhat, ha ma is folytatódik a kedvező tendencia. Ezt elsősorban a nemzetközi hangulat döntheti el, hiszen néhány nappal a karácsony előtt igazán fontos makroadatokra és bejelentésekre már nem számítunk. Várhatóan a jövő héten is iránytalan kereskedés jellemzi majd a forintot a szokásos év végi illikvid piaci környezetben. Aztán januártól visszatérhet az élet a devizapiacra is. A dollárral szemben most 347,5 körül jérunk, míg az angol font 441,3 forintba kerül a bankközi piacon.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A régióban a lengyel zloty egyelőre alig mozdul, míg a cseh korona 0,2 százalékos gyengüléssel kezdi a napot az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra 0,2 százalékkal gyengült a dollárral szemben, míg az orosz rubel egyelőre stagnál.

Említettük, hogy a következő napokban sok múlhat a nemzetközi hangulaton, tegnap az is segített a forintnak, hogy az euró-dollár árfolyam 1,10 fölé kapaszkodott ismét. Most egy hajszállal áll a lélektani határ felett, a mai nap kérdése az lehet, folytatódik-e a dollár botladozása, ami támogatná a kockázatosabb feltörekvő piaci eszközöket, így a magyar devizát is. A japán jen és az angol font is minimális elmozdulással kezdte a hét utolsó kereskedési napját.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Címlapkép forrása: Getty Images