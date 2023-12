Hullámvasúton a forint

Egész délelőtt alig volt mozgás a forintárfolyamban, érződik, hogy illikvid a piac, és még figyelem sem irányul a magyar devizára. Az euróhoz képest a váltás 382,3 körül jár.

Ha technikai szempontból nézzük, akkor a 38,2 százalékos Fibonacci-szinthez közel van a kurzus, ami 382,5-nél jelez ellenállást. Eközben a 380,4 körüli 30 és 50 napos mozgóátlagok felett van az árfolyam, ez pedig normális kereskedés mellett inkább a gyengülés irányába mutatna, de a mostani alacsony intenzitású piacon túl nagy jelentősége ennek sincs.

Az euróval szemben is szenvedő – 5 hónapos mélypont körül mozgó – dollárhoz képest a forint is látványosabban tudott zárkózni, már 343,5 alatt van valamivel az árfolyam. Itt a kilengések is nagyobbak, eddig a 344,42-es leggyengébb és 342,82 közötti legerősebb szintek közötti sávban mozog a váltás.