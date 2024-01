Megrántották a forintot, aztán a dollár is megindult

A forint erősödése kizökkent, a 379,83-as legerősebb pontról már visszakorrigált a 380,6-380,8 közötti szűksávba. Az Equilor gyors elemzése szerint a fontos támaszok a 380,30-380,90-es tartományban láthatók, mivel ez az 50 és a 30 napos mozgóátlag, illetve a november óta tartó emelkedő trendcsatorna alsó trendvonala, amire érdemes figyelni a szerdai kereskedésben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár esetében erőteljesebb volt a megtorpanás: most 348,1 közelében jár a váltás, de 348,25-ig is visszakorrigált már a forint, miközben 9 óra körül még a 347,3 alatti szintet is megjárta a kurzus.