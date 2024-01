Erősödik a forint

Szerda reggel 378,6 körül járt a forint az euróval szemben, ez egyelőre minimális, 0,1 százalékos erősödést jelent a magyar deviza szempontjából tegnap estéhez képest. Ez egyelőre csak szépítésnek nevezhető, hiszen kedden majdnem fél százalékos gyengüléssel zárt a forint. Egyelőre a nap kezdetén az a kérdés, hogy folytatódik-e a tegnap kezdődött negatív tendencia a forint szempontjából. Az év eleje óta még így is több mint egy százalékos erősödésben van a forint. Most elsősorban a nemzetközi hírek mozgatják az árfolyamot, a befektetők alapvetően optimista hangulatban kezdték az évet a feltörekvő devizákkal kapcsolatban, a forint pedig továbbra is átlagon felüli kamattartalommal rendelkezik, ami vonzóvá teszi a piacon. Hazai tényező egyelőre nem nagyon látszik, ami ki tudná mozdítani a holtpontról a forintot, idén elsősorban a költségvetési- és inflációs adatokra lesz majd érdemes figyelni, hiszen ezek jelentik a legfontosabb kockázatot. Az infláció kapcsán az év eleji adóemelések okozhatnak problémát, míg a költségvetés helyzete a legtöbb szakértő szerint ingatag, így a havonta érkező államháztartási beszámolók hozhatnak majd kilengéseket. De ez legkorábban február elején lehet aktuális, amikor a januári statisztikák érkeznek, addig elsősorban a nemzetközi hangulat és a fejlett jegybankok kamatkilátásai mozgathatják a forint árfolyamát is. A dollárral szemben most 346,16-nál járunk, míg az angol font 439,85 forintba kerül.

A régióban a lengyel zloty és a cseh korona is gyengült tegnap, a szerdai napot egyelőre minimális elmozdulással kezdik, míg a feltörekvő piacon a török líra 0,2 százalékkal gyengült, míg az orosz rubel 0,8 százalékkal erősödött a dollárral szemben reggelre.

Az euró minimális, 0,1 százalékos erősödéssel kezdte a napot a dollárral szemben, így most 1,094 körül jár a jegyzés. A japán jen 0,25 százalékkal gyengült a dollárral szemben, míg az angol font egyelőre stagnál.

