Kitört a forint, új idei mélyponton az árfolyam

A reggeli forinterősödés után a délelőtti kereskedésben éles fordulat látszott, és az utóbbi percekben új idei, illetve egyhavi mélypontra ütötték a forintot 384 feletti euróárfolyam mellett.

Mindez azt jelenti, hogy egyértelműen kitört felfelé az EURHUF a berajzolt háromszögből, amelynek lehetőségére már napok óta felhívtuk a figyelmet. A forintgyengülés mögött több tényező is meghúzódhat, így az, hogy a tegnapi külügyminiszteri tanácsülésen továbbra is ellenezte Magyarország azt, hogy az uniós költségvetésből adja az EU a többéves pénzügyi támogatást Ukrajnának, így a többi 26 tagállam Magyarország nélkül haladhat tovább, és egyúttal keményedhet a brüsszeli fellépés Magyarországgal szemben, akár a 7-es cikk szerinti jogállamisági eljárás is tovább haladhat az ország szavavati jogának felfüggesztése irányába. Emellett az MNB jövő héten kamatdöntő ülésre készül, és a múlt heti jelzés alapján 75 bázispontról akár fel is gyorsíthatja a havi vágási tempót 100 bázispontra, ami csökkenti a forint vonzerejét.

A forint a dollárral szemben 352,5 körülig esett, és ebben a relációban még nem történt meg egyértelműen a kitörés a háromszögből felfelé, ennek a határán táncol az árfolyam.