Tud még tovább menni a forint a szárnyalás után?

Az utóbbi két napban jelentős erősödésen van túl a forint az euróval szemben, a következő napok nagy kérdése az lehet, hogy tudja-e hasonlóan folytatni a magyar deviza. Ma elsősorban az uniós csúcsról érkező hírekre figyelhet a piac.

Csütörtök reggel 384,4 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,2 százalékos gyengülést jelent tegnaphoz képest a magyar deviza szempontjából. A hét elején ugyanakkor a 390-es szintet tesztelte még az árfolyam, majd onnan fordult élesen a forint. Ennek közvetlen kiváltó oka az volt, hogy az MNB Monetáris Tanácsa a várt 100 helyett csak 75 bázisponttal csökkentette az alapkamatot. Ugyanakkor továbbra sem lélegezhetünk fel, ma például az uniós csúcstalálkozóról érkező hírek mozgathatják az árfolyamot. Az EU vezetői ugyanis most próbálják megszavazni az Ukrajnának szánt 50 milliárd eurós segélyt, azonban Orbán Viktor magyar miniszterelnök eddig elutasította a javaslatot. A múlt hét végén olyan hírek jelentek meg, melyek szerint fogytán a türelem Brüsszelben, a magyar gazdaságot közvetlenül célzó lépésekkel fenyegetnek, amennyiben nem lesz megegyezés. Így mindenképp izgalmas lesz magyar szempontból a mai csúcs, a forint árfolyamát is jelentősen befolyásolhatják az érkező hírek. A dollárral szemben most 356,3 körül jártunk, míg az angol font 450,5 forintba kerül.

A régióban a lengyel zloty 0,1 százalékos gyengüléssel, a cseh korona pedig minimális erősödéssel kezdte a napot az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra 0,1 százalékos gyengülésben van a dollár ellenében, az orosz rubel pedig 0,2 százalékkal értékelődött le reggelre.

A tegnapi Fed-döntést követő kommunikáció talán legfontosabb eleme az volt, hogy márciusban még nem várható az amerikai kamatszint csökkentése, erre a hírre a dollár erősödött is kicsit. Csütörtök reggel 1,0785 körül jár az euró-dollár jegyzés, ami 0,2 százalékkal alacsonyabb a szerda estinél. A japán jen 0,1 százalékos javulásban van a dollárral szemben, az amerikai font viszont 0,2 százalékkal gyengült.

Címlapkép forrása: Getty Images