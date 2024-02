Nagy lendülettel kezdi a napot a forint

Portfolio 2024. február 22. 08:34

Az euróval szemben a héten egy fontos ellenállásról fordult a forint, míg a dollár esetében is egy fontos technikai szint áttörése adott teret a további erősödésre. Ezt követően csütörtök reggel is kitart a forint ereje az euróval és a dollárral szemben is. Ami a gazdasági eseményeket illeti, a KSH keresetekről szóló jelentése után hamarosan áru- és szolgáltatáskereskedelem adatokat közül a Pénzügyminisztérium. Emellett pedig európai és amerikai beszerzési menedzser index adatok, és inflációs statisztika is érkezik a nap folyamán.