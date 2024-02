Öthavi mélypontról kapaszkodik a forint

Amint helyszíni tudósításunkban írtuk: Matolcsy György jegybankelnök keményen bírálta a kormány gazdaságpolitikáját a BÉT Legek mai eseményén, illetve személy szerint Nagy Márton gazdaságfejlesztési minisztert is, azt is megemlítve, hogy amit most tervez a kormány, az jelentős támadás az MNB függetlensége ellen.

Nem tudjuk, hogy ezzel mire utalt a jegybankelnök (akár az alább kifejtett EKB véleményben javasolt további jogszabályi tisztázásra is utalhatott), de az üzenet, illetve az egyéb kritikák hozzájárulhattak a forint csütörtök délelőtti hirtelen eséséhez 394,5-ig, aztán újra ezen szintnél járt az euró árfolyama, majd volt egy visszarántás 393 közelébe. 395 felett új egyéves forintmélypont alakulna ki.

Tegnap az MNB közleményt adott ki arról, hogy az EKB a magyar jegybankot, annak függetlenségét támogató véleményt hozott nyilvánosságra a jegybanktörvény, illetve az államháztartásról szóló törvény módosításai kapcsán. Ebben az EKB úgy nyilatkozott, hogy a kormányzat, illetve országgyűlés által kinevezett tagokból álló jegybanki felügyelőbizottsági tagok, illetve az MNB belső ellenőrzési osztálya nem ellenőrizhetik a jegybank, vagy az általa alapított alapítvány többségi tulajdonába került, illetve újonnan alapított gazdasági társaságok gazdálkodási helyzetét. Az EKB a véleményében rögzítette: "a felügyelőbizottságnak nem lesz joga ellenőrizni az MNB többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok tevékenységét, ha ez a tevékenység közvetlenül vagy közvetve érinti az MNB alapvető feladatait". Mivel azonban ez nem tisztít ki minden keretet, ezért "A jogbiztonság érdekében az EKB azt javasolja, hogy ezen értelmezés megjelenítése érdekében fogalmazzák át a többségi tulajdonban álló gazdasági társaságok ellenőrzéséről szóló tervezett rendelkezést."

Emellett az EKB úgy értelmezi, hogy az MNB fb-nek nem lesz joga vizsgálni az MNB szanálási és a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos tevékenységét sem, "ideértve az MNB többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok tevékenységét is, ha az ilyen tevékenység közvetlenül vagy közvetve érinti az MNB-nek ezeket a nem alapvető feladatait vagy azoknak az MNB eredményére gyakorolt hatását".