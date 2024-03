Küszöbön a 400-as euró - Meddig tarthat még a forint vesszőfutása?

Tovább tart a forint vesszőfutása

Közel egyéves mélypontra gyengült a forint az euróval szemben hétfőn, amikor is egészen a 395,86-os szintig emelkedett az EUR/HUF kurzusa. Legutóbb tavaly március közepén volt ilyen gyenge a magyar fizetőeszköz, azonban amíg akkor külföldi tényezők, elsősorban a bankproblémákkal kapcsolatos aggodalmak, addig most hazai tényezők állnak a forint gyengülése mögött.

A forint még múlt hét kedden törte át a korábban erős ellenállásnak számító 390-es szintet, azóta pedig képtelen volt érdemben visszaerősödni a magyar deviza, ráadásul most egy újabb fontos szintet is áttört az árfolyam, ugyanis a 395-ös szint legutóbb tavaly augusztusban és szeptemberben is erős ellenállásnak bizonyult.

Mi áll a gyengülés hátterében?

A múlt heti 100 bázispontos kamatvágás mellett a Pénzügyminisztérium jegybanktörvényt érintő javaslata, valamint Matolcsy György jegybankelnök és Nagy Márton közötti szóváltás (amiben még Orbán Viktor is megnyilvánult) sem segített a forintnak.