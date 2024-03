Komoly ütésekből tápászkodik fel a forint

A forint ma már 0,6%-os gyengülésben van az euróval szemben, továbbra is 397 felett jár a jegyzés. A forintgyengülés egyszerre kezdődött a dollár erősödésével, az euróval szemben az amerikai deviza ma is jelentős erősödést mutat. A régiós devizáknak is fáj a dollárerősödés, a lengyel zloty 0,3%-ot veszített értékéből ma. A forintot ennél nagyobb mértékben ütik a befektetők, ami összefügésben lehet a jövő heti MNB-döntéssel, a befektetők óvatosabbá válnak a kamatdöntés előtt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader