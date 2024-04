Öthetes csúcsra ugrott a forint, aztán visszafordult

Az amerikai részvénypiacok esésével, a dollár erősödésével párhuzamosan az esti kereskedésben a forint is megbillent. Feltehetően a fő ok az Amerika felőli határozott izraeli figyelmeztetés volt. Az euróval szembeni jegyzések 391-ről 392-ig ugrottak vissza, közben a dollár is erősödött az euróval szemben 1,0880-ról 1,0830-ig, így a dollár/forint jegyzések 360-ról 362 közelébe emelkedtek vissza.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader