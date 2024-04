Felfoghatatlan pályára került a forint

A szerdai trendtörést követően csütörtökön rövid időre már a 390-es tartományban is mozgott az EUR/HUF kurzusa, pénteken pedig folytatódott az erősödés és benézett a kritikus szint alá az árfolyam. A még mindig erős, a várakozásokat felülmúló bivalyerős amerikai munkaerőpiaci adat megmozgatta a piacokat, de ennek ellenére is folytatja a forint a zárkózást.Devizapiaci témákkal is foglalkozunk a május 16-i Portfolio Investment Day 2024 konferenciánkon, amelyen a részvétel regisztráció után ingyenes. Regisztráció és jelentkezés itt