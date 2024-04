Csillapodtak a kedélyek a forint piacán

A szerdai gyengülést követően csütörtökön reggel az inflációs adat után rángatták a forintot, délelőtt pedig már a 391-es szinten is volt az euróval szemben a jegyzés. A délután ezt követően ismét erősödni kezdett a deviza, Christine Lagarde EKB-elnök szavai pedig a kamatdöntést követően ezúttal is hoztak kisebb kilengéseket a devizapiacon.Devizapiaci témákkal is foglalkozunk a május 16-i Portfolio Investment Day 2024 konferenciánkon, amelyen a részvétel regisztráció után ingyenes. Regisztráció és jelentkezés itt