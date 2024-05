Visszagyengült estére a forint

Az EUR/HUF jegyzése pénteken leszakította a 388-as szintet is, ezt követően pedig hétfő reggel a 387,84-es szinten áll a kurzus.

A dollár-forint árfolyama ugyan pénteken úgy tűnt, hogy áttörheti a kulcsfontosságú 360-as szintet, nap végére azonban visszagyengült a forint, és hétfő reggel is ezen a kulcsszinten billeg a jegyzés, jelenleg a 359,98-as szinten áll az USD/HUF kurzusa.

A dollár gyengülése hajtotta elsősorban múlt héten a forintot, kedd délutánig azonban várhatóan a dollár piacán is kivárást láthatunk majd, miután a bevezetőben már említett szerdai amerikai inflációs adatnak a vártnál nagyobb jelentősége lehet. Hétfő reggel az EUR/USD kurzusa az 1,0773-as szinten áll, amennyiben a vártnál alacsonyabb inflációs adat érkezik, úgy a jegyzés áttörheti az 1,08-as ellenállást is, ez pedig tovább segítheti a forint erősödését is.

Címlapkép forrása: Getty Images