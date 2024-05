A múlt heti forintgyengülés meglehetősen rövid életnek bizonyult, a héten pedig ismét új csúcsra tudott erősödni a magyar fizetőeszköz a vezető devizákkal szemben. A forint grafikonjait megnézve jelenleg több forgatókönyv is kiolvasható, és még az sem zárható ki, hogy hamarosan újabb jelentős tér nyílik majd meg az erősödés előtt. Ennek apropóján megnéztük, hogy hogyan fest a technikai kép a forint esetében az elmúlt hetek erősödését követően. Mi lesz előbb? A 380-as vagy a 400-as euró?

Nagyot fordult a világ a piacokkal májusban: soha nem látott csúcsokra száguldottak a tőzsdék, elszálltak a nyersanyagok, raliznak a kriptovaluták, és a magyar tőzsdén is érdekes emelkedéseket figyelhetünk meg a kis papíroknál. Nem túlzás azt állítani, hogy a befektetők most semmiből sem akarnak kimaradni, ezért mindent megvesznek. Egy ilyen környezetben tudott a forint is erősödni, egészen február óta nem látott szintekre.

A rendhagyó emelkedés után azonban érik már a korrekció a részvénypiacokon, és a forint piacán is, ez azonban egyelőre még nem következett be, még annak ellenére sem, hogy a forint múlt hét végére már igencsak túlvetté vált a vezető devizákkal szemben, ahogy pedig az az elmúlt másfél évben rendre történt, úgy ezúttal is felpattanás következett azt követően, hogy a forint túlvetté vált napos idősíkon. Hiába azonban a túladottság, és a hetek óta tartó erősödés, mindössze alig két napig tartott a korrekció a forint piacán,

ez pedig jól szemléleti azt az erősödő trendet amiben a forint április vége óta van: