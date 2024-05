Ütés után próbál talpra állni a forint

Portfolio 2024. május 23. 08:47

Szerda délután különösebb hír nélkül rövid idő alatt több egységet is gyengült a vezető devizákkal szemben a forint, így az euróval és a dollárral szemben is távolabb került több havi csúcsától a magyar fizetőeszköz. Ezt követően csütörtök reggel erősödéssel próbálkozik a forint, a délutáni amerikai lakáspiaci és munkanélküliségi adatok azonban még okozhatnak meglepetéseket a devizapiacon is.