Gyengült a forint a fontos szint előtt

Sokakat a kérdés, hogy meddig erősödhet még a forint. Nemrég már a 384-es szint is áttörte a hazai fizetőeszköz az euróval szemben, amire egészen február eleje óta nem volt példa, azonban amíg akkor egy gyengülő trend kezdetét láthattuk, addig ezúttal már egy jelentős erősödésen vagyunk túl. A héten azonban több fontos adat is érkezik, pénteken pedig a Moody's is ítéletet mond Magyarországról, ami szintén nagyobb elmozdulásokat eredményezhet a hazai fizetőeszköz esetében is. Éppen ezért megnéztük, hogy mi jöhet most a forint piacán.