Megütötték a forintot, egyre nagyobb az esés

Délutánra már a 387-es szintet is átlépte az EUR/HUF jegyzése. A befektetőket elsősorban a Moody's péntek esti felülvizsgálata foglalkoztatja, emellett pedig a nemzetközi hangulat is meglehetősen kedvezőtlen: erősödik a dollár és emelkednek az amerikai kötvényhozamok is.