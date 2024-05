Újra 390 volt az euró

Nem volt jó napja ma a forintnak, a délutáni órákra a 390-et is átvitte a jegyzés. Az euróval szemben most 0,2%-os gyengülést látunk. Változatosan teljesített a héten a forint, járt február eleji csúcson is, de végül 390 környékén zárja a hetet. A Moody's hitelminősítése még bezavarhat.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader