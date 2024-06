Hathetes mélypontra ütötték a forintot a választási eredmények után

Vasárnapról hétfőre virradóra kezdetben még erősödni tudott kicsit a forint, majd a reggeli-délelőtti kereskedésben elkezdett esni 391 közeléből az euróval szemben, és délutánra már 395 közelébe jutott, ami hathetes forintmélypontot jelent. Innen aztán a nap végefelé kicsit szépíteni tudott. Közben a francia EP-választási eredmény mellett az euró is szenved a dollárral szemben, és a borongósabb európai piaci hangulat mellett a lengyel zloty is gyengült valamelyest. A dollár ugrása és a forint esése miatt a dollár/forint kurzus 368 közelében is jár, amire hat hete nem volt példa.Következő előfizetői klubunkon részletesen szó lesz arról, mi várhat a forintra és a devizapiacokra.