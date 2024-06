Nagy pofonból kapaszkodott a forint

Az elmúlt percekben újabb esést mutat a forint: az euróval szemben 394,7-ig jutott, azaz ez új napi mélypont, és kora reggel óta már mintegy 4 egységnyi a forintesés. A dollár múlt pénteken nagyot ugrott az erős amerikai munkaerőpiaci adatra, ma hajnal óta pedig a francia EP-választási eredményre folytatta ezt, így a dollár ereje és a forint esése ma délutánra 368 közelébe repítette az USDHUF-ot, amire öt hete nem volt példa.

A forint a mai eséssel látványosan kitört a berajzolt háromszögből felfelé, és új hathetes mélypontra bukott az euróval, illetve a dollárral szemben is. A forint mellett fontos, hogy a zloty is gyengült valamelyest az euróval szemben, és most ugyanott tart relatív erőben a forint, mint a zloty az euróval szemben, ahol április végén jártak.